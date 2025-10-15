設備の不具合で休業していた札幌もいわ山ロープウェイが全館休業を延長しました。藻岩山の中腹と山頂をつなぐミニケーブルカーは１０月１１日、機械室から異音が確認されたことを受け、１５日まで臨時休業が続いていました。札幌振興公社によりますと、点検の結果、異音の原因が判明せず、全館休業の延長を決めたということです。再開のめどは立っていません。また、麓から中腹までつながる藻岩山観光自動車道も