神栖市教育委員会は、世界最大級のこども創作イベント「ワークショップコレクション inキャリ☆フェス神栖 2025」を11月15日に開催する。開催場所はかみす防災アリーナ(メインアリーナ)(茨城県神栖市木崎1219番7)、開催時間は11月15日9:30〜15:30。参加費無料。「ワークショップコレクション」は、2日間で10万人のこどもたちが参加した、世界最大級のこども創作イベント。神栖市ゆかりの企業・事業所・大学の協力を得て、こどもた