１０月１４日、北海道函館市内の住宅で、男が帰宅した住人に暴行を加え、金を要求する強盗致傷事件がありました。男は１０時間ほど住宅に居座り、その後、逃走しています。強盗事件があったのは函館市神山３丁目の住宅です。１４日午後１０時ごろ、住人の男性が帰宅したところ、家の中にいた男にいきなり殴る蹴るの暴行を受けました。男はその後、ナイフのような刃物を示し「金を出せ」と脅しましたが、男性が「金はない」と言うと