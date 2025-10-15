Number_iの平野紫耀さんが、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ファンへメッセージを綴りました。 【写真を見る】【 Number_i ・平野紫耀 】 「Number_iとして 2年目を迎えることが出来ましたいつもありがとう」「そして 3年目のNumber_i をよろしくお願いします」平野紫耀さんは「Number_iとして 2年目を迎えることが出来ましたいつもありがとう。」と、投稿。続けて「そして3年目のNumber_i をよろしくお願