群馬県伊勢崎市で去年5月、飲酒運転のトラックが車に突っ込み2歳の男の子を含む3人が死亡した事故で、危険運転致死傷の罪で起訴された男の初公判が来年1月14日に開かれることになりました。この事故は去年5月、伊勢崎市の国道でトラックが対向車線の乗用車に突っ込み、塚越湊斗ちゃん（当時2）と父親の寛人さん（当時26）、祖父の正宏さん（当時53）の3人が死亡したものです。前橋地検は事故を起こしたトラック運転手の鈴木吾郎被