防犯カメラに写った、事故直前に反対車線にはみ出す軽乗用車＝15日午前7時40分ごろ、名古屋市中村区名古屋市中村区のJR名古屋駅近くの交差点で歩行者3人が軽乗用車にはねられた事故で、愛知県警は15日、意識不明の重体となっていた会社員田中幸子さん（49）＝同県稲沢市＝の死亡が確認されたと明らかにした。同様に重体だった男性会社員（36）は意識が回復し、腰の骨を折るなどの重傷。派遣社員の女性（48）も首の骨を折り重傷と