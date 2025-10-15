秋季練習が始まり、あいさつで気勢を上げるヤクルトの池山隆寛新監督（中央）と塩見＝15日、埼玉県戸田市ヤクルトの池山隆寛新監督が15日、新体制を始動させた。埼玉県戸田市のヤクルト戸田球場で秋季練習がスタート。最下位からの立て直しに向けて「対話、元気、笑顔。これをテーマに来年、頑張りたい」と選手らに訓示した。今秋は選手とコーチの間の対話を重視し、選手の目指すべき方向性や課題を明確にする方針だ。塩見につ