【ハノイ共同】ベトナム共産党は15日、公式メディアを通じ、来年1月にも開催予定の第14回党大会で採択する最重要文書「政治報告」の草案を公表した。経済発展を進め、2026年から5年間の平均成長率の目標を10％以上とすると明記した。共産党は一党独裁体制を維持する。5年に1度開催する党大会で、次の5年間の政治、経済、外交の基本的指針を示す。