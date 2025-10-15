MLBのポストシーズンは日本時間15日、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦が行われました。ドジャースは、先発の山本由伸投手が初回、いきなり先頭打者ホームランを献上。試合開始早々の初球をとらえられます。それでも直後にテオスカー・ヘルナンデス選手のソロホームランや、アンディ・パヘス選手のタイムリーで逆転に成功します。さらに6回にはマックス・マンシー選手にソロアーチ、7回には大谷翔平選手に4試合、20打席ぶり安打と