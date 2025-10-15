異例の党首会談ラッシュで次の総理はみえてきたのか。日本テレビ政治部官邸キャップの平本典昭記者に聞きます。――どの会談に注目しましたか？15日は4つの会談がありました。玉木総理が誕生するか、最注目の会談は午後4時からの野党党首会談でした。玉木総理に向けて、まずは立憲と国民民主がまとまれるかが最大の焦点ですが、会談後、玉木氏は立憲が示した政権構想に対しては「弱い」、平和安全法制の説明には「理解に苦しむ」、