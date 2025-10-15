◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第１戦阪神―ＤｅＮＡ（１５日・甲子園）虎党で黄色く染まった甲子園球場が騒然とした。２回１死。阪神・村上は６４キロの超スローボールを投げたが、林の体に当たった。まさかの死球。それでも、後続は抑えてスコアボードに「０」を刻んだ。