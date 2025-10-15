来年3月の知事選挙へ、前金沢市長の山野之義氏が出馬の意向を固めました。すでに現職の馳浩氏が出馬を表明しており、選挙戦が確実な情勢となっています。 10月5日。前金沢市長の山野之義氏が、とある場所に現れた。傍らには国民民主党石川県連の幹事長の姿も…山野 之義 氏：「何もかも終わってからなら、いいですけれど」国民民主党石川県連・粟森 慨 幹事長：「儀式、終わってからなら」 訪問先は、石川県議会の非自民系会