流行期に入ったインフルエンザについてです。 大分県内のインフルエンザの患者数は増加傾向で 県が対策を呼びかけています。 2024年と比べておよそ1か月ほど早く先週、県が流行入りを発表したインフルエンザ。 県によりますと県内58の定点医療機関で10月12日までの1週間に報告されたインフルエンザの患者数は158人でした。1医療機関あたりでは2.72人で前の週に比べて1.27人増加しています。保健所別で見ると、南部が最も多く、7