15日も大分県内は高気圧に覆われて各地で気温が上がりました。 最高気温が30℃以上となった日田市では2025年、111日目の真夏日に。 大分県内の年間の真夏日の最多日数を更新しました。 ◆街の人「まだ暑い10月でも」「もう涼しくなってほしい」 日田市では15日、最高気温30.1℃を観測。 2025年、111日目の真夏日となりました。 県内での年間の真夏日最多日数はこれまで、同じく日田市で2021年に記録した110日でしたが、14日