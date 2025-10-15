長年愛されたコインロッカーを大変身！「津山開運！コインロッカー鍵ガチャ」 半世紀以上使われてきた津山市のコインロッカーが体験型エンターテインメントとして生まれ変わりました！その名も「津山開運！コインロッカー鍵ガチャ」です。 この企画は津山市観光協会が企画したものです。津山市観光協会によりますと、津山観光センター（津山市山下）の横にあるコインロッカーは