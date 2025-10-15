今季はファンデの塗りすぎに注意？ 最近、涼しくなりつつも日中は暑い日もあったりと、服選びが悩ましいなと感じることありますよね。そんな「服選び」の目安についてウェザーニューズにお話伺いました。 ウェザーニューズによりますと25℃を基準に25℃以上は半袖、25℃未満は長袖、20℃未満になると長袖の上に薄手のカーディガンを着るなど羽織るものがあるといいそうです。 そして、