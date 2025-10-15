60代から90代までの高齢者が参加するスポーツイベントが高知県高知市で開かれ、参加者が楽しみながら体を動かしました。「集え！競おう！ろうれんピック」は、県老人クラブ連合会が誰もが楽しめるスポーツを通して交流の場を広げ健康と生きがいづくりを推進しようと2005年から開催しています。2025年は県内を3つのブロックに分けてゴルフのようにボールを打ち、ホールポストに入るまでの打数を数えるグラ