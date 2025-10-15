警察は15日高知県高知市上下水道局の庁舎に侵入し現金750円を盗んだ疑いで上下水道局職員の男を逮捕しました。建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは高知市上下水道局・下水道整備課の主任小松 隆容疑者（42）です。小松容疑者は9月28日の午前5時頃、自身が勤務する高知市針木の上下水道局の庁舎に侵入し、男性職員2人の机の中から現金あわせて750円を盗んだ疑いがもたれています。職員から相談を受けた上下水道局は9月下旬に警