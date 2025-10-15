１４日、寧波大学で日本語の授業を行う佐々木天珠さん。（寧波＝新華社配信／李汶澤）【新華社寧波10月15日】「自分の人生の軌跡は、中国との深い縁によって変わった」。中国浙江省の寧波大学外国語学院日本語学科で教える外国人教員、佐々木天珠（ささき・あみ）さんは率直に語る。2024年3月に日本の岩手大学大学院を修了し、同年9月から寧波大学で日本語の授業を担当し始めた。その縁を語る上で、恩師の存在は欠かせな