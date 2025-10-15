東京時間17:46現在 香港ハンセン指数 25910.60（+469.25+1.84%） 中国上海総合指数 3912.21（+46.98+1.22%） 台湾加権指数 27275.71（+482.56+1.80%） 韓国総合株価指数 3657.28（+95.47+2.68%） 豪ＡＳＸ２００指数 8990.92（+91.50+1.03%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82630.13（+600.15+0.73%） １５日のアジア株は軒並み上昇。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が