ユーロ圏１０年債利回り格差仏７８ｂｐに縮小、仏内閣の不信任は回避される方向 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%） ドイツ2.589 フランス3.373（+78） イタリア3.401（+81） スペイン3.124（+54） オランダ2.742（+15） ギリシャ3.25（+66） ポルトガル2.978（+39） ベルギー3.133（+54） オーストリア2.878（+29）