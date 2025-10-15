◇プロ野球パ・リーグ CS ファイナルステージ第1戦 ソフトバンク-日本ハム(15日、みずほPayPayドーム)日本ハム先発の達孝太投手が初回に迎えた満塁のピンチを切り抜けました。日本ハムは1回表に2アウト満塁のチャンスを作るも得点できず。迎えた1回裏には、先発・達投手が先頭の柳田悠岐選手をライトフライに打ちとるも、2番・柳町達選手、3番・栗原陵矢選手に連打を許します。さらに4番・中村晃選手に痛恨の死球。1アウト満塁とピ