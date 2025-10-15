「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）阪神の佐藤輝明内野手が初回の守備でファインプレーを見せ、２死満塁のピンチを無失点で切り抜けた。ＮＨＫＢＳで解説を務めた名手・宮本慎也氏も「本当にうまくボールとの距離をとって捕った。ナイスプレーですね」とたたえた。初回、先頭の蝦名に詰まりながらも右前に落とされた。続く桑原の送りバントは好フィールディングで阻止。さら