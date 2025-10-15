「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）演歌歌手の丘みどり（４１）が試合前に国歌独唱を行った。甲子園での国歌独唱はこれまでもあったが、ポストシーズンでは初。「雰囲気がなんかいつもの甲子園球場じゃない感じでした。今年は圧倒的な強さで勝ち進んできた阪神タイガース。『このままの勢いで日本一になるぞ』っていうファンの皆さんの熱い思いが球場にこもっていた感じがし