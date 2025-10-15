◇セCSファーストステージ第1戦阪神ｰDeNA（2025年10月15日甲子園）演歌歌手の丘みどり（41）が15日、クライマックスシリーズファイナルステージ阪神―DeNA初戦の試合前に国歌独唱を行った。緑色の着物姿で伸びやかな歌声を披露。「ユニホームが緑色のカラーも阪神タイガースにはあって、その色にちなんで。あと、丘みどりとかけて」。兵庫県姫路市出身で大の虎党。21年から著名人が曲に合わせて登場する「みんなで六甲お