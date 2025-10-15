Ｊ１・広島は１５日、ＭＦ・田中聡（２３）が顔面骨折と脳しんとうと診断されたことを発表した。田中は１２日に行われたルヴァン杯準決勝第２戦・横浜ＦＣ戦で先発出場。前半途中で負傷し、一度はピッチに戻っていたが、再度相手選手との接触があり、担架に乗せられてピッチを後にしていた。その後、広島市内の病院で検査を受け、顔面骨折と脳しんとうを診断されたという。チームは試合に勝利し、３年ぶりとなる同杯決勝に進