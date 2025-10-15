国立競技場（東京都新宿区）の呼称が来年１月から「ＭＵＦＧスタジアム」になると、同競技場を運営する「ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（ＪＮＳＥ）」が１５日に発表した。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）とネーミングライツ（命名権）を含めたトップパートナー契約を結んだ。契約期間は２０３０年末までの５年間。金額は非公表だが、総額１００億円程度とみられる。略称は「ＭＵＦＧ国立