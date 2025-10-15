俳優の布川敏和さんが、自身のインスタグラムを更新。ダックスフントの子犬を新しい家族として迎え入れたことを報告しました。 【写真を見る】【 布川敏和 】名前は「チャイ」ダックスフントの子犬を新しい家族に「すごく可愛く、お利口さんで、賢い子だと思いますよ〜」投稿によると、布川さんは愛犬を自宅へ無事に迎え入れ、「お迎え完了~~~」と報告。「帰宅し, お部屋に入って トイレも ゴハンも済ませ, スヤスヤと~