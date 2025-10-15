元横綱・武蔵丸が親方を務める武蔵川部屋の合宿が15日から大分県別府市で始まりました。 また、親方は佐藤知事を表敬訪問し、九州場所への意気込みを語りました。 県庁を訪れた武蔵川親方 武蔵川部屋は福岡県で行われる大相撲九州場所に向けて、毎年この時期に別府市で合宿を行っています。 2025年の合宿は15日から始まり、初日から早速、激しいぶつかり稽古も行われていました。 こうした中、15日午後、元横