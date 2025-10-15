明日10月16日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」「人体ミステリー＆草薙バイト ピンチからの大脱出SP」をお届け。原因不明の病や異変を推理し、その謎を究明する医師たちの突破劇を展開する「人体ミステリーファイル」は2本立て。ミニクイズは、陸上部に所属している女性の両足の甲中心に赤くかぶれる症例。原因になりそうな物質でアレルギーの検査を行うが、全て陰性。症状を引き起こした意外な原因と