ミックスルーツ◆テーマ【ミックスルーツ】複数の国や地域にルーツを持つ人々「ミックスルーツ」。今夜は「ミックスルーツ」について、DEEPに語らいます。▼青山テルマ 「100％の居場所がない」と感じること▼ミックスルーツとして初めてミス・ユニバース日本代表に選ばれた宮本エリアナ 当時の反響は？▼ViViモデル・アリアナさくら 「なんで英語しゃべれないの？」に対して返したかった言葉▼高橋ユウ フィリピン人の母親が作る