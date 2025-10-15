BREIMENが、デジタルシングル「銀河 / エイリアンズ」を本日配信リリースした。さらに、リードトラック「銀河」のMVが同日21時よりでプレミア公開される。◆BREIMEN 動画本作は、新曲「銀河」と、キリンジの兄弟時代の名曲「エイリアンズ」をBREIMENならではの解釈で再構築したカバーを収録した2曲入りシングル。「エイリアンズ」はオリジナルのリリースからちょうど25年を迎える10月12日に先行配信されており、SNS上でも話題を集