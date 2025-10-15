ハク。が本日10月15日、デジタルシングル「夢中猫」をリリースをリリースした。これにともなってリリックビデオが公開となった。リリックビデオは、猫のメンバーが楽曲に合わせて小刻みに揺れるなど、楽曲同様のチャーミングな仕上がりだ。なお、「夢中猫」が主題歌を務めるWEBアニメーション『うごく！ねこむかしばなし』第一話が本日20時に公開される。■デジタルシングル「夢中猫」2025年10月15日(水)配信開始配信リンク：htt