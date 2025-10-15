TOMOOが11月12日にリリースするニューアルバム『DEAR MYSTERIES』より、「餃子」を先行配信することを発表した。本楽曲は、餃子のひだを人間関係に生じる“皺寄せ”に重ね合わせた、「誰かの幸せは誰かの不幸せの上に成り立っているのかもしれない」という疑問点を問い詰めるところから生まれた楽曲。TOMOOの表現力豊かな歌声と、独自の比喩表現から紡がれるシリアスなテーマのリリックに対し、サウンド面では抜け感のあるグルーヴ