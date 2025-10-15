歌い手・しゅーずが、自身初となる“歌ってみた”カバーアルバム『Shoose Cover Collection』を本日10月15日にサブスク限定でリリースした。本作には、YouTubeのしゅーず公式チャンネルで再生数100万回を超える人気曲「Booo！」をはじめ、これまで発売されたアルバムの特典CDやライブ会場限定CDとして収録されたレア音源など10曲を厳選収録。長年リクエストの多かった楽曲が、ついにサブスクで解禁された。ジャケットイラストは、