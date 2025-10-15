きょうの山形県内は、さわやかな秋晴れとなりました。西川町の月山には見頃を迎えている紅葉を見ようと多くの人が訪れました。 【写真を見る】美しい紅葉青空の下に広がる色鮮やかグラデーション月山の紅葉を大パノラマで（ 山形・西川町） 青空の下に広がる赤や黄色や緑のグラデーション。木々が色鮮やかに染まっています。県のほぼ中央に位置する月山では今、紅葉が見ごろを迎えています。 今年は夏の暑さや