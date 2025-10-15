あのカルロ・アンチェロッティが苛立っている。ほんの20分ほど前までは、イタリア人監督らしく完璧にスーツを着こなした貫禄あるいでたちを見せていたが、67分にマテウス・クーニャのゴールがオフサイドで取り消されると、つぼんだ両手を顔の前で揺らすイタリア人特有の「嘘でしょ！」のジェスチャーで、韓国人の線審に激しく詰め寄っていた。「マンマ・ミーア！」とまで言ったかどうかは、確認できなかったけれども。ブラジル