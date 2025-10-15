血を分けた兄弟なのに、これほど特徴が違うのも珍しい──。冨士隼斗（日本通運）と冨士大和（西武）の投球を見るたび、そう思わずにはいられない。どちらが優れていて、どちらが劣っているという話ではない。それぞれに異なる、しかもエッジの効いた個性があるのだ。最速155キロを誇る日本通運・冨士隼斗photo by Kikuchi Takahiro【弟は昨年のドラフトで西武から育成指名】先にプロ入りしたのは、５歳下の弟・大和だっ