10月14日、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）の第2話が放送され、大きな反響を呼んでいる。第1話は勝男（竹内涼真）からの視点を中心に展開したが、第2話は鮎美（夏帆）の視点に移った。なぜ勝男からのプロポーズを断ったのか、そこに至るまでの出来事が描かれた。第1話の終わりでは「俺、変わりたい」と、“ザ・昭和の価値観男”からの脱却を口にした勝男。その後、毎日のように筑前煮を自分で作ってみたり、他人