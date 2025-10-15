演歌歌手の新浜レオン（29）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。“思い出の場所”での近影を公開した。【写真】「レオン君の歩んだ奇跡に本当に感謝です」マリンスタジアムで“11年前と同じ景色”の写真を公開した新浜レオン小・中・高と野球部に所属し、千葉英和高校ではキャプテンかつキャッチャーとして県大会ベスト4を経験した新浜は「11年前と同じ景色。 #マリンスタジアム #ここでの負けから全ては始まりました