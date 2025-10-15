1990年代に一世風靡した伝説のロックバンドのボーカルが、10月15日放送の『ノンストップ！』（フジテレビ系）に出演。2018年に患った「機能性発声障害」に現在も悩まされていることを告白した。そのボーカルとはロックバンド・LINDBERGの渡瀬マキ（56）だ。同バンドは1989年にデビューすると、『今すぐKiss me』をはじめ『恋をしようよYeah！Yeah！』など数々のヒット曲を生み出した。1997年、渡瀬はバンドメンバーの平川達也（63