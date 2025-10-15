日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月15日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限7961(2463) 3月限 100( 0) TOPIX先物 12月限2252( 923) 3月限1000( 0) 日経225ミニ 12月限3381(3353)