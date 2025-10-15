【ブリュッセル共同】オランダ下院の第1党、極右の自由党のウィルダース党首は15日、自身がテロの標的となっていたために中断していた、29日の総選挙に向けた選挙運動を再開するとX（旧ツイッター）で明らかにした。過激な反イスラム、反移民主義を掲げるウィルダース氏は「自由党抜きで、全面禁止を含むかつてなく厳格な難民政策は成し遂げられない」と改めて強調。今月上旬に隣国ベルギーの首相を狙ったテロを計画していたと