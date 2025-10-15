巨人ＯＢで野球評論家の堀内恒夫氏（７７）が１５日、自身のブログを更新。今季限りで現役を引退した長野久義外野手（４０）についての思いをつづった。１６年間の現役生活に幕を下ろすことを決めた長野は１４日に会見を行い、５０人以上もの仲間たちが駆けつけて送り出された。堀内氏は「シーズンを終えてからの発表だった。どのタイミングで決断したかはわからんが長野の貢献度からしたらシーズン途中で気持ちを伝えていれ