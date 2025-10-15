阪田マリンエッセイ『時游性活〜ネオ昭和の魅力〜』を無料で読むおはこんばんちわ！ 皆さんは寝ている間に夢を見ますか？私は毎日見ます。近頃『私が高校生に転生して青春を送っている』という夢ばかり見るのですが、戻りたい願望が夢に表れているのですかね…？？ でも内容はそれしか覚えていないのです。目覚めた瞬間は覚えているのに、ベッドから立ち上がった瞬間全て忘れている（笑）枕元にペンとノートを置いて、夢日記をつけ