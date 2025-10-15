『捨てられた皇妃』（Yuna：原作、iNA：漫画/KADOKAWA）第1回【全3回】この記事の画像を見るモニーク侯爵家のアリスティアは、神のお告げにより、未来の皇后として育てられた。しかし、神秘的な少女・美優が異世界からやってきたことで状況が一変。真の皇后は美優だったと判断が下され、アリスティアは皇后の座を奪われてしまう。さらに、反逆罪に問われ、その命は儚く散った──と思われた。目を覚ますと9歳の自分に転生していた