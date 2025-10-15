ソーシャライトで実業家、DJとしても活躍するパリス・ヒルトンが、美肌の理由を告白。週3回3時間づつ、合計9時間、アスリート並みの意気込みで肌ケアをしていることを明かした。【写真】子どもたちがキュート！パリス・ヒルトンが投稿した家族旅行の写真PageSixによると、現地時間10月14日に配信されたポッドキャスト『Aspire with Emma Grede（原題）』で、パリスが美容ルーティンについてコメント。「オリンピックに出場す