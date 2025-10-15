もっとも狭いところで90センチANA（全日空）が2025年1月に就航したことで旅行ファンのあいだで話題となったスウェーデンの首都ストックホルム。その旧市街「ガムラ・スタン」には、ちょっとユニークな“道路”が存在します。「ストックホルムで最も狭い小道」と呼ばれ、検索サイト上では「世界で一番細い小道」と紹介されることもある「モルテン・トロツィヒス・グランド」です。今回は、実際にこの道を歩いてみました。【写真】