◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージソフトバンク―日本ハム第１戦（１５日・みずほペイペイドーム）初回は互いに満塁で得点できなかった。日本ハムは１死一塁から郡司が投ゴロに倒れたかに思われたが、モイネロの悪送球で好機を迎えた。今川が死球。二死満塁となったものの、清宮幸が二ゴロに打ち取られた。対するソフトバンクは１死から柳町、栗原が連打。中村の死球で満塁となったが、リーグ首