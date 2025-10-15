◆男子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本オープン練習日（１５日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）米下部ツアーを年間ポイントランキング１５位で終え、２０位までに出場権が与えられる来季のレギュラーツアー昇格を決めた平田憲聖（エレコム）が、日本一決定戦に挑む。インディアナ州での今季最終戦を終え、１４日に帰国したばかり。この日、初めてコースを回った。今大会は優勝者にマスターズの出場資格